Alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro il Bologna, Marcus Thuram ha parlato ai microfoni di SBA Sport . Tra gli argomenti affrontati dall'attaccante francese, anche il ruolo che il padre Lilian ha nella sua vita e in quella del fratello Khephren. "Mi ha lasciato molte cose come padre. Ci ha trasmesso tante cose, naturalmente: abbiamo imparato il rispetto per gli altri e il valore della vita. Come giocatori, l’importanza della serenità e dell’impegno quotidiano per raggiungere i nostri obiettivi. Come potete vedere, ci sono molti giocatori internazionali di alto livello nel campionato saudita".

"I nostri giocatori erano tra i migliori al mondo nei loro ruoli e ora giocano in Arabia Saudita. C’è anche Kingsley Coman. Per questo li seguiamo dall’Europa. È incredibile, penso che sia davvero incredibile. Inzaghi? Penso che sia un grande allenatore e uno dei migliori allenatori al mondo e credo che avrà successo ovunque andrà. La partita di Supercoppa contro il Bologna sarà molto importante, perché sappiamo che è una squadra molto forte. Abbiamo giocato contro di loro l’anno scorso, hanno vinto la Coppa Italia. Sarà una partita difficile".