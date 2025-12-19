Alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro il Bologna, Marcus Thuram ha parlato ai microfoni di SBA Sport. Tra gli argomenti affrontati dall'attaccante francese, anche il ruolo che il padre Lilian ha nella sua vita e in quella del fratello Khephren. "Mi ha lasciato molte cose come padre. Ci ha trasmesso tante cose, naturalmente: abbiamo imparato il rispetto per gli altri e il valore della vita. Come giocatori, l’importanza della serenità e dell’impegno quotidiano per raggiungere i nostri obiettivi. Come potete vedere, ci sono molti giocatori internazionali di alto livello nel campionato saudita".
Thuram: “Inzaghi è tra i migliori al mondo, avrà successo ovunque. Bologna? Per noi sarà…”
Alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro il Bologna, l'attaccante ha parlato ai microfoni di SBA Sport
"I nostri giocatori erano tra i migliori al mondo nei loro ruoli e ora giocano in Arabia Saudita. C’è anche Kingsley Coman. Per questo li seguiamo dall’Europa. È incredibile, penso che sia davvero incredibile. Inzaghi? Penso che sia un grande allenatore e uno dei migliori allenatori al mondo e credo che avrà successo ovunque andrà. La partita di Supercoppa contro il Bologna sarà molto importante, perché sappiamo che è una squadra molto forte. Abbiamo giocato contro di loro l’anno scorso, hanno vinto la Coppa Italia. Sarà una partita difficile".
