Matteo Pifferi Redattore 19 dicembre 2025 (modifica il 19 dicembre 2025 | 03:02)

Intervenuto ai microfoni de La Stampa, Alessandro Florenzi ha parlato di Juventus-Roma ma anche di scudetto:

«Big match da tripla. Questo mio nuovo ruolo mi piace: non è facile commentare e fare domande, ma ho il vantaggio di sapere cosa si prova dall’altra parte. Mi farà molto piacere vedere i giallorossi e vedere l’impronta di Spalletti sulla Juventus».

Può far bene, Spalletti? Ci aiuta a capire i suo metodi?

«È un tecnico con cui si lavora parecchio: c’è tanta disciplina e serve intelligenza tattica. Se lo segui, fai risultati. Lui mi ha aiutato tanto, come mi hanno aiutato tutti i miei ex allenatori».

C’è qualche giocatore della Juve che può trarre particolare vantaggio lavorando con Spalletti?

«Sicuramente Yildiz. Partiamo dal presupposto che si tratta di un giocatore veramente tanto forte. Spalletti farà in modo che possa esprimersi nel migliore dei modi, lui è davvero meticoloso e studia i dettagli: insieme guarderanno i movimenti, le situazioni».

Passiamo alla sua Roma, adesso. Il rapporto si è chiuso in maniera forse inattesa, ma il legame con i tifosi è forte, vero?

«Assolutamente. Io ho i tifosi giallorossi nel cuore e spero veramente il meglio per la Roma. Comunque, resto tifoso giallorosso»

Gasperini le piace?

«Assolutamente sì: la squadra sta giocando bene e può far bene. L’obiettivo è chiaro: entrare tra le prime quattro. Davvero da troppo tempo la Roma non è nell'Europa che conta. E poi, se succede qualcosa di magico, chissà!».

Nella sua storia c’è anche tanto Milan, con cui ha festeggiato uno scudetto. A proposito: quest’anno chi lo vince?

«I rossoneri non hanno le Coppe e questo non è un dettaglio. Il Napoli è campione d'Italia e quindi ce la devo mettere. L'Inter in questo momento ha l'organico più forte. E poi cito la Roma, anche se ripeto che l’obiettivo non è quello».