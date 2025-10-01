Intervistato da Sport.tv, l'attaccante dell'Inter ha parlato della sua prestazione nella gara di ieri contro lo Slavia Praga

Dobbiamo solo rimanere concentrati, siamo solo all'inizio della stagione, c'è ancora tanto da fare. È un buon momento, dobbiamo continuare a lavorare.

"Mi trovo benissimo, mi ha chiesto di essere me stesso, come ho sempre fatto e di aiutare la squadra".