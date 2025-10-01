FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Thuram: “Siamo solo all’inizio. Mi trovo benissimo con Chivu, ecco cosa mi chiede”

news

Thuram: “Siamo solo all’inizio. Mi trovo benissimo con Chivu, ecco cosa mi chiede”

Thuram: “Siamo solo all’inizio. Mi trovo benissimo con Chivu, ecco cosa mi chiede” - immagine 1
Intervistato da Sport.tv, l'attaccante dell'Inter ha parlato della sua prestazione nella gara di ieri contro lo Slavia Praga
Andrea Della Sala Redattore 

Intervistato da Sport.tv, l'attaccante dell'Inter Marcus Thuram ha parlato della sua prestazione nella gara di ieri contro lo Slavia Praga

Dobbiamo solo rimanere concentrati, siamo solo all'inizio della stagione, c'è ancora tanto da fare. È un buon momento, dobbiamo continuare a lavorare.

Thuram: “Siamo solo all’inizio. Mi trovo benissimo con Chivu, ecco cosa mi chiede”- immagine 2

Getty Images

Nuovo allenatore, come ti trovi con Chivu?

"Mi trovo benissimo, mi ha chiesto di essere me stesso, come ho sempre fatto e di aiutare la squadra". 

 

Leggi anche
Ajax, Sneijder durissimo: “Una banda di idioti. Inaccettabile giocare così a questo...
Scaroni: “Stadio, il progetto tra 7-8 mesi! La partita si vedrà ancora meglio, ecco...

© RIPRODUZIONE RISERVATA