Thuram: "Siamo solo all'inizio. Mi trovo benissimo con Chivu, ecco cosa mi chiede"
Thuram: “Siamo solo all’inizio. Mi trovo benissimo con Chivu, ecco cosa mi chiede”
Intervistato da Sport.tv, l'attaccante dell'Inter ha parlato della sua prestazione nella gara di ieri contro lo Slavia Praga
Dobbiamo solo rimanere concentrati, siamo solo all'inizio della stagione, c'è ancora tanto da fare. È un buon momento, dobbiamo continuare a lavorare.
Nuovo allenatore, come ti trovi con Chivu?
"Mi trovo benissimo, mi ha chiesto di essere me stesso, come ho sempre fatto e di aiutare la squadra".
