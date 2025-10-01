FC Inter 1908
Ajax, Sneijder durissimo: “Una banda di idioti. Inaccettabile giocare così a questo livello”

Ajax, Sneijder durissimo: “Una banda di idioti. Inaccettabile giocare così a questo livello” - immagine 1
L'Ajax, dopo la sconfitta contro l'Inter, sprofonda anche a Marsiglia in Champions League contro l'Olympique di Roberto De Zerbi
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

L'Ajax, dopo la sconfitta contro l'Inter, sprofonda anche a Marsiglia in Champions League contro l'Olympique di Roberto De Zerbi. Sonora sconfitta per i lancieri di Amsterdam, che Wesley Sneijder, bandiera del club, non ha preso affatto bene.

Ajax, Sneijder durissimo: “Una banda di idioti. Inaccettabile giocare così a questo livello”- immagine 2
Getty Images

L'attuale commentatore sportivo di Ziggo Sport, ex numero 10 dell'Inter, ha rilasciato queste durissime dichiarazioni:

Ajax, Sneijder durissimo: “Una banda di idioti. Inaccettabile giocare così a questo livello”- immagine 3
Getty Images

"Dobbiamo mostrare quanto siamo forti e provare di essere tra le migliori squadre di questa competizione. È inaccettabile giocare così a questo livello. Alcune semplici giocate bastavano ai marsigliesi per passare. Pressavano troppo in alto senza recuperare la palla: una banda di idioti".

(Fonte: Ziggo Sport)

