Khéphren Thuram, centrocampista della Juve ospite del liceo francese internazionale per parlare di discriminazione ha parlato del rapporto con il fratello Marcus Thuram, attaccante dell'Inter. «Cosa c’è nella Serie A che piace ai Thuram? Rendete tutti al meglio e da subito. Lei è riuscito a diventare importante in una stagione complicata e per due allenatori. È un campionato di alto livello ed è quello che cerchiamo. Qui ci inseriamo bene, mio fratello parla l’italiano perfettamente, io miglioro e poi sono partite diverse, uniche: molto più tattiche che altrove, un gioco che esalta l’intelligenza. I Thuram ci stanno bene. In più Torino mi ha riempito di amore, in Francia la gente è concentrata su se stessa», ha sottolineato.