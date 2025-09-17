Al termine di Ajax-Inter (0-2), Marcus Thuram ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Gol di testa? L'ho scoperto stasera di essere bravo. Stasera c'è stata più attenzione, la gestione dei momenti. Abbiamo iniziato la partita con l'obiettivo di non prendere gol e ci siamo riusciti. La risata con mio fratello? Non mi ha dato fastidio le reazioni e i socia, per me non è un problema e stasera ho giocato tranquillissimo. Quello che devo fare diverso è il ritorno".
Le dichiarazioni del giocatore nerazzurro rilasciate ai microfoni di Sky Sport al termine di Ajax-Inter
"Quello che sto facendo lo sto facendo con il nuovo staff, con i nuovi giocatori che sono arrivati, lavoriamo bene, abbiamo fatto una buona gara stasera senza prendere gol. A livello personale sto facendo bene, vediamo la seconda parte della stagione. Pio? Tutta l'Italia lo conosceva, stasera si è fatto conoscere dal mondo. È un giovane fortissimo, io alla sua età non ero forte così e non avevo le sue qualità. Gli auguro il meglio, ci darà una grande mano quest'anno".
(Sky Sport)
