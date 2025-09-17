Thuram a InterTV: “Ci sono le basi, dobbiamo aggiungere due tre cose. Possiamo fare meglio”

Torna la vittoria in casa nerazzurra. Alla prima in Champions League i nerazzurri di Cristian Chivu passano alla Johan Cruijff Arena per 2 a 0, trascinati da Marcus Thuram. Queste le parole del protagonista del match raccolte nel post partita da InterTv: "Non abbiamo preso gol era questo l'obiettivo portiamo 3 punti a casa e siamo contenti. Non abbiamo trovato la chiave stasera, siamo stati sfortunati nelle due partite passate. Ci sono le basi ci sono due tre cose da aggiungere, possiamo fare meglio lo sappiamo e lo faremo domenica"