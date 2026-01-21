L'Inter cade a San Siro contro l'Arsenal in Champions League e ora dovrà giocarsi l'accesso agli ottavi di finale diretti contro il Borussia Dortmund all'ultima giornata della fase campionato.
L'Inter cade a San Siro contro l'Arsenal in Champions League e ora dovrà giocarsi l'accesso agli ottavi di finale diretti contro il Borussia Dortmund
Queste le considerazioni di Marcus Thuram a Sky:
"C'è rammarico. Abbiamo fatto cose positive, ma anche degli errori. L'Arsenal è fra le migliori squadre del mondo, dobbiamo riguardare la partita per capire dove possiamo migliorare. I particolari sono importanti nel calcio di oggi. Dortmund? Prima c'è il Pisa, che non sarà facile, a Dortmund penseremo dopo. Scontri diretti? In tutte le partite giocare bene e non portare a casa il risultato dà fastidio, ma dobbiamo lavorare e migliorare".
(Fonte: Sky Sport)
