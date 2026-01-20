Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Inter-Arsenal 1-3, Federico Dimarco ha parlato così del match di San Siro:
Dimarco: “Ci è mancato fare gol, peccato. A Dortmund ci giochiamo tutto”
Le dichiarazioni di Dimarco ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta dell'Inter contro l'Arsenal a San Siro
"Ci è mancato fare gol, è la cosa principale. L'Arsenal è forte, prima in Champions e in Premier. E' un peccato, ci giocheremo tutto col Borussia.
Angolo? Hanno fatto tanti gol con Arteta, è una cosa che provano e viene sempre. Siamo stati sfortunati, ha preso la traversa e la palla è andata a Gabriel Jesus ma è stato un momento talmente veloce che è andata così.
A Dortmund dobbiamo vincere, se non riuscissimo ad andare direttamente agli ottavi ci giocheremo i playoff"
