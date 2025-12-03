FC Inter 1908
Thuram: “Bisogna fare una partita seria. Io mi sento bene, sto tornando. Esposito…”

Marcus Thuram partirà titolare nell'attacco dell'Inter che affronterà a San Siro il Venezia negli ottavi di finale di Coppa Italia
Marco Macca
Marcus Thuram partirà titolare nell'attacco dell'Inter che affronterà a San Siro il Venezia negli ottavi di finale di Coppa Italia. L'attaccante francese ha parlato così a Sport Mediaset prima del match:

"Dobbiamo fare una gara seria. Questo avversario l'anno scorso era in Serie A e non ha perso tanti giocatori, l'anno scorso qui abbiamo vinto solo 1-0. Sarà una partita dura che dobbiamo affrontare seriamente. Io mi sento bene, sto tornando, sto provando a giocare al massimo livello per tornare ai miei standard".

"Pio? E' un attaccante moderno, tutti conoscono le sue qualità, è un attaccante di riferimento a cui si può girare attorno, siamo felici di averlo in squadra".

