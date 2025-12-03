"Dobbiamo fare una gara seria. Questo avversario l'anno scorso era in Serie A e non ha perso tanti giocatori, l'anno scorso qui abbiamo vinto solo 1-0. Sarà una partita dura che dobbiamo affrontare seriamente. Io mi sento bene, sto tornando, sto provando a giocare al massimo livello per tornare ai miei standard".