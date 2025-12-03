Nel corso di un'ampia intervista a La Gazzetta dello Sport, Christian Manfredini, ex centrocampista di Lazio e Chievo tra le altre, ha voluto ricordare anche un episodio curioso che lo lega a Simone Inzaghi e Igli Tare.
Alla Lazio si divertiva a fare scommesse con Inzaghi e Tare: chi vinceva?
“Ogni volta c’era un vincitore diverso. Ci giocavamo 50 euro su chi riusciva a bere tre litri di acqua o tè freddo in due minuti. Ci divertivamo un sacco, non sa quante risate”.
Lotito l’ha messa fuori rosa nel 2011. Che rapporto aveva con lui?
“Claudio è sempre stata una persona diretta. Lui è uno che vive lo scontro, se non hai forza contrattuale, ti schiaccia. Non guarda in faccia nessuno, se non ti vuole, non ti vuole. Non dico che è un metodo sbagliato, però è chiaro che le cose si possono affrontare in modo diverso. Amen. Alla Lazio ho vissuto anni bellissimi, ho tanti ricordi positivi”.
