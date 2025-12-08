FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Thuram svela: “Liverpool big d’Europa, sento quasi tutti i giorni questo giocatore dei Reds”

news

Thuram svela: “Liverpool big d’Europa, sento quasi tutti i giorni questo giocatore dei Reds”

Thuram svela: “Liverpool big d’Europa, sento quasi tutti i giorni questo giocatore dei Reds” - immagine 1
Marcus Thuram parla anche a Inter TV alla vigilia della sfida di Champions League contro il Liverpool: ecco le dichiarazioni del francese
Alessandro Cosattini Redattore 

Thuram svela: “Liverpool big d’Europa, sento quasi tutti i giorni questo giocatore dei Reds”- immagine 2

Marcus Thuram parla anche a Inter TV alla vigilia della sfida di Champions League contro il Liverpool. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante nerazzurro:

Thuram svela: “Liverpool big d’Europa, sento quasi tutti i giorni questo giocatore dei Reds”- immagine 3

Qual è l'errore da non fare nella partita contro il Liverpool?

"Loro sono una delle squadre più grandi d'Europa, lo hanno dimostrato; hanno vinto il campionato l'anno scorso. Sarà una partita molto difficile".

Thuram svela: “Liverpool big d’Europa, sento quasi tutti i giorni questo giocatore dei Reds”- immagine 4

Hai sentito Konaté? Come ti immagini la sfida contro di lui?

"Lo sento quasi tutti i giorni, lo conosco da quando era piccolo. Sarà una bella sfida".

Leggi anche
Chivu: “Expected goals vanno trasformati in reti! Difficoltà Liverpool? Non mi fido...
Chivu: “Non ho mai voluto stravolgere, ma aggiungere. L’obiettivo mio e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA