L'ex compagno di squadra di Arnautovic ai tempi del Werder Brema ha raccontato un curioso aneddoto durante un viaggio in taxi

Nel podcast kicker meets Dazn, l'ex giocatore del Werder Brema Lennart Thy ed ex compagno di Marko Arnautovic ha raccontato un curioso aneddoto con l'attaccante dell'Inter:

"Ha semplicemente dato a Florian Trinks e a me un vecchio iPad perché ne aveva un po' di troppo. Ha detto che si stava prendendo cura di noi. Ho pensato semplicemente, 'Wow', perché in realtà non era tenuto a farlo. Potrebbe sembrare arrogante ad alcuni, ma è davvero un bravo ragazzo."