"Su Thuram non si discute, questo è certo. Il francese ha sfruttato la mancata chiamata di Deschamps per migliorare le condizioni di una caviglia che lo tormenta da inizio febbraio. L’unico attaccante che con lui ha potuto lavorare in questi giorni ad Appiano è stato Correa. E questo è un punto a favore per l’argentino. C’è un precedente che non può non essere tenuto in considerazione. Novembre, sosta di campionato, Lautaro che diede forfait in extremis ma in ogni caso Inzaghi avrebbe scelto - come poi effettivamente ha fatto - Correa come partner di Thuram, dopo averlo visto allenarsi al meglio durante la sosta. E Correa rispose nel migliore dei modi: un gol, due assist e una prova formidabile. Di più: lui e Thuram mostrarono una sintonia per certi versi insospettabile. Il francese, per la verità, non ha mai nascosto di trovarsi bene con il Tucu, feeling scoperto in estate a Stamford Bridge, il giorno dell’amichevole londinese con il Chelsea. Correa, tra l’altro, con l’Udinese ha anche ricordi dolci, la doppietta a San Siro del 2021. E Inzaghi, non è una novità, è solitamente molto attento ai precedenti".