Intervistato da La Stampa, l'ex portiere nerazzurro difende Yann Sommer

Gianni Pampinella Redattore 20 settembre 2025 (modifica il 20 settembre 2025 | 17:32)

Intervistato da La Stampa, Francesco Toldo ha voluto difendere la categoria dei portieri. L'ex nerazzurro ha speso parole anche per Yann Sommer, travolto dalle critiche dopo Juve-Inter. "I portieri sono gli ultimi a sbagliare: perché se l’avversario arriva a tirare vuol dire che prima hanno sbagliato i centrocampisti o i difensori, no? Altre volte invece c’è l’errore individuale. Io presi un gol sotto le gambe durante una Inter-Juventus di Coppa Italia. Può capitare, l’importante è capire che si tratta della tappa di un percorso e non fare dei drammi".

Un portiere come vive certi momenti, in partita? — «Dipende dal carattere, dall’età, dall’esperienza. E dipende dall’avversario. Parliamoci chiaro: l’Atalanta ha preso 4 gol, ok, ma contro il Psg… Tu, portiere, hai voglia a richiamare compagni e guidare la difesa, ma se sfidi certi big puoi arrivare solo fino a un certo punto».

Il discorso della gestione della difesa spesso passa in secondo piano rispetto alle parate. — «Beh, in realtà, è fondamentale. Con la testa devi anticipare i movimenti e i tagli, devi ragionare come gli attaccanti. Se sei bravo a “guidare” e i difensori ti ascoltano, eviti parecchi gol».

Ma le critiche condizionano o si riesce a restare focalizzati sul proprio lavoro? — «Con il tempo ti abitui a gestire le pressioni, a soffrire. Però devi anche essere psicologo, capire che la società, ormai, ha una memoria da criceto. Quello di buono che hai fatto, le persone se lo dimenticano in un attimo. E poi viceversa: si dimenticano di averti attaccato. Sa cosa ho fatto io in questi giorni? Ho telefonato a una persona, gliel’ho proprio detto: avevi criticato Sommer, ma in Champions hai visto che parata? Sabato l’avevi ammazzato».

(La Stampa)