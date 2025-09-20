FC Inter 1908
Ignoffo: “Anti Napoli? La Juve è solida, ma per rosa direi l’Inter. Entrambe…”

Intervistato da TMW, Giovanni Ignoffo, ex difensore del Napoli, ha fatto alcune considerazioni sulla lotta scudetto in campionato
Marco Macca Redattore 

Intervistato da TMW, Giovanni Ignoffo, ex difensore del Napoli, ha fatto alcune considerazioni sulla lotta scudetto in campionato. Ecco le sue parole:

In campionato chi è l'anti Napoli?

"Vedo una Juve quadrata sotto tanti punti di vista. Per rosa direi l'Inter, anche se sta avendo qualche incidente di percorso. Alla fine bianconeri e nerazzurri proveranno ad infastidire il cammino del Napoli, ma la squadra azzurra mi ha impressionato positivamente".

(Fonte: TMW)

