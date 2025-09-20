Intervistato da TMW, Giovanni Ignoffo, ex difensore del Napoli, ha fatto alcune considerazioni sulla lotta scudetto in campionato. Ecco le sue parole:
In campionato chi è l'anti Napoli?
"Vedo una Juve quadrata sotto tanti punti di vista. Per rosa direi l'Inter, anche se sta avendo qualche incidente di percorso. Alla fine bianconeri e nerazzurri proveranno ad infastidire il cammino del Napoli, ma la squadra azzurra mi ha impressionato positivamente".
