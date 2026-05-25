L'ex portiere nerazzurro ha ripercorso la sua carriera nel corso di un'intervista concessa al Corriere Fiorentino

Fabio Alampi Redattore 25 maggio 2026 (modifica il 25 maggio 2026 | 22:46)

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Francesco Toldo, ex portiere dell'Inter,ha ripercorso la sua carriera nel corso di un'intervista concessa al Corriere Fiorentino: "La Fiorentina è stata un pezzo fondamentale della mia vita, amicizie che durano per sempre, compagni con cui ci sentiamo ancora oggi con grande piacere. Sono arrivato a Firenze che ero un ragazzo e sono ripartito per Milano che ero un uomo".

Era in ballottaggio con Scalabrelli per un posto da titolare e otto anni dopo la volevano in tutti i modi Barcellona e Inter: una storia affascinante.

"Vero, ma quello che più conta è che sono rimasto lo stesso Francesco di quando ero ragazzo, non sono mai cambiato con il progredire della mia carriera. Sempre in campo ad allenarmi o in partita con la voglia di divertirmi, sempre rispettando gli altri".