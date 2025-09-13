Al termine di Juventus-Inter, Luca Toni ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Questa l'analisi dell'ex attaccante. "L'Inter l'aveva ripresa, la Juve sembra timorosa e invece alla fine sono venuti fuori. Sono stati bravi i cambi che alla fine l'hanno ribaltata. Si sentiva che non poteva finire con un pareggio. L'Inter non ha fatto una brutta partita a parte gli ultimi dieci minuti. Per la Juve questa è una vittoria pesante che dà fiducia".

"Sommer? Nei gol di Yildiz e Adzic poteva spingere di più, però secondo me la palla ha toccato il terreno ed è andata più veloce. Secondo me l'Inter ha fatto una grande partita, negli ultimi 8 minuti è successo qualcosa. Ci sta di venire a Torino, fare una grande partita e perdere, però ho visto un'Inter viva. Se rimangono ancora a tre mesi fa sarebbe il più grande errore per l'Inter. Una squadra forte riparte, sono arrivati giocatori nuovi, un nuovo allenatore".