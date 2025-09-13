Il calciatore ha parlato della gara persa contro i bianconeri e ha sottolineato che ci sono poche cose da salvare quando si perde così

Eva A. Provenzano Caporedattore 13 settembre 2025 (modifica il 13 settembre 2025 | 20:53)

Un copione già visto. L'Inter gioca e crea, gli altri segnano. Tanti gol, come nel caso della Juventus dopo che la squadra nerazzurra era passata in vantaggio e aveva rimontato portandosi sul tre a due. Una prova importante da parte dei nerazzurri che non basta, come succedeva nella passata stagione, alla fine i tre punti li intasca la squadra di Tudor. A fine partita l'analisi di Alessandro Bastoni a DAZN fotografa la serata:

«Quando prendi 4 gol le valutazionin da fare sono quasi sempre negative. Un pelo sfortunati in certe occasioni e meritavamo un po' di più rispetto al risultato. Ma meglio forse che queste batoste arrivino ora perché la stagione è ancora lunga. Abbiamo preso gol da distanza notevole, specie l'ultimo. Dovevamo essere più decisi e concentrati, eravamo stanchi verso la fine e se prendi quattro gol parlare delle cose fatte bene è difficile. Ora comincia anche una nuova stagione di CL e dovremo guardare a cosa abbiamo sbagliato e ricominciare», ha aggiunto.

-Mancata cattiveria?

Abbiamo fatto una grande partita e dal campo c'era la sensazione di essere superiori a loro, quando hai il pallino del gioco e vai sotto è dura ma siamo stati bravi a riprenderla due volte. Quando però incassi 4 gol difficilmente pensi alle cose positive. Siamo alla terza giornata e proveremo a fare meglio.

-Questa mancanza può derivare ancora da qualcosa che vi portate dietro?

Parlo per me, mi porto dietro con orgoglio quanto abbiamo fatto l'anno scorso. Non tanti giocatori hanno giocato alla fine della loro carriera le CL. Mi porto dietro l'orgoglio di esserci stato, avremmo voluto vincere. Non penso ci siano detriti di quello che è accaduto. Ma dopo un primo tempo come quello di stasera e giochi dominando e finisce due a uno c'è poco da fare. Speriamo ci sia più fortuna negli episodi andando avanti.

(Fonte: DAZN)