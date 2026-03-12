L'ex attaccante ha parlato delle difficoltà che sta attraversando il calcio italiano, non più protagonista in Europa

Fabio Alampi Redattore 12 marzo 2026 (modifica il 12 marzo 2026 | 10:46)

Luca Toni, intervistato da Repubblica, ha parlato delle gravi difficoltà del calcio italiano in Europa: "Dovrebbe farci riflettere il rendimento europeo complessivo delle italiane. La serie A è in difficoltà. Il confronto con le corazzate è duro, siamo distanti. Le due finali dell'Inter ci hanno illuso, ora siamo tornati alla realtà".

Chi ha più rimpianti tra le italiane?

"L'Atalanta è quella che ne ha di meno. Il 6-1 è pesante, ma non può esserci paragone con il Bayern. Non mi è piaciuto il Napoli. Ha avuto tanti infortuni, va bene, ma ha buttato via partite che doveva vincere. Per Conte è stata una brutta Champions".

Le altre?

"L'Inter mi ha deluso, con il Bodø doveva superare il turno. La Juventus con il Galatasaray deve rammaricarsi per la gara d'andata".

L'Inter due volte finalista ha fatto qualcosa di grande?

"Sicuro, è stata straordinaria. Ci siamo fatti accecare dalle finali perse. Adesso ci ritroviamo con tre squadre su quattro fuori prima degli ottavi, e l'Atalanta vicina all'eliminazione".