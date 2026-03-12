L'ex presidente nerazzurro parla delle difficoltà del calcio italiano in Europa e della lotta al titolo dopo la vittoria del Milan nel derby

Fabio Alampi Redattore 12 marzo 2026 (modifica il 12 marzo 2026 | 08:38)

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare del difficile momento attraversato dal calcio italiano: "Non siamo messi benissimo però comunque in questi anni in una maniera o nell'altra si è partecipato alla Champions portando le squadre italiane abbastanza avanti. Poi dopo ci sono state batoste come quella dell’Inter in finale, piuttosto che l'impossibilità da parte della Juve di vincere la Coppa dei Campioni. Ci eravamo comportati abbastanza bene. Questa volta mi sembra una situazione molto imbarazzante, non c'è una squadra italiana che sia andata oltre gli ottavi e per di più perdendo male".

La vittoria del Milan ha riaperto il discorso scudetto?

"Guardandolo così c'è tutta la distanza necessaria per poter far bene, a meno che l'Inter si impaurisca. Allora questo potrebbe creare dei problemi. Se comincia ad avere paura, allora le cose possono girare male. Devi assolutamente considerare questo vantaggio, necessario per poter vincere il campionato tranquillamente, e bisogna rimanere in forma fisicamente, al di là dell'aspetto psicologico: l'Inter deve correre di più di quello che sta facendo adesso".

È vero che, quando il Napoli fu dichiarato fallito, lei aveva pensato concretamente di acquistarlo?

"Mi fu fatta questa proposta da un altro presidente di Serie A, ma mi sembrava un'invadenza antipatica: il Napoli si doveva salvare con qualcuno che facesse come poi ha fatto De Laurentiis. La cosa era capitata ed era bellissima, ma allo stesso tempo c'era rispetto per Napoli".