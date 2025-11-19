"Quello contro l'Inter è stato un risultato che ha fatto tanto rumore, ma ci ha unito perché ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti di spingere molto di più: abbiamo capito quali sono stati gli errori e stiamo cercando di non commetterli più": così il portiere del Torino, Alberto Paleari, ricorda la sconfitta per 5-0 all'esordio in questo campionato.