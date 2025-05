Ci sono tanti campioni in queste due squadre. Penso che più che il singolo sia una questione di organico, come la squadra affronterà la partita, la mentalità e la voglia di mettere qualcosa in più. Perché quando fai queste partite, se non hai voglia o stimoli dovresti cambiare sport.

-Donnarumma miglior portiere del mondo?

Adesso sì per me. Dimostra sul campo quello che è attualmente, credo sia in questo momento l'arma in più del PSG.

-La qualità migliore di Simone Inzaghi?

Compattare il gruppo e far sentire tutti i suoi giocatori importanti e farli divertire perché poi alla fine quando scendi in campo e vinci ti diverti e penso che sia questa l'arma in più di Simone.

-E cosa dici di Luis Enrique con cui non hai avuto a Roma rapporti idilliaci?

Sicuramente faccio un grosso in bocca al lupo al mister. Perché se lo merita, è una persona con cui non ho avuto un grandissimo rapporto inizialmente, poi ci siamo conosciuti meglio e siamo andati alla grande. Poi non ha avuto tante cose positive a Roma però ha dimostrato e sta dimostrando di essere un grande allenatore.

