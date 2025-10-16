Intervistato dal Corriere dello Sport, il giocatore smentisce alcune voci sul suo conto e sogna di tornare in Nazionale

16 ottobre 2025

Intervistato dal Corriere dello Sport, Nicolò Zaniolo ha parlato delle sue ambizioni. Il giocatore vuole tornare a vestire la maglia della Nazionale. "A Udine Sto molto bene, abbiamo trovato subito una stabilità con la mia compagna e mio figlio. Viviamo vicino al centro, è tutto molto piccolo e comodo e quindi sono felice".

Al Friuli si è appena giocata Italia-Israele: lei era a casa davanti la tv. — «Sì e ho tifato come qualsiasi italiano. Anche se è chiaro che la Nazionale è il sogno di ogni giocatore e quindi anche il mio. Mi ha fatto piacere che abbiano vinto e speriamo che raggiungano il Mondiale».

Con lei dentro? — «La priorità è che l’Italia ci vada, io spero di meritare la convocazione».

Gattuso l’ha chiamata? « — «Non l’ho sentito, ma ho letto e ascoltato le sue parole. Quando parla di porte aperte a tutti mi fa piacere, sono contento, se uno lo merita sul campo è giusto che vada in Nazionale. È il livello massimo a cui ambire».

Il tempo del gossip è finito. — «Come tutte le fasi della vita, si devono provare le cose per capirle. Sono state tappe che, come ho detto, alla fine mi hanno portato ad essere quello che sono ora. Si cresce: passano gli anni, le priorità diventano altre».

Alcune cose dette e scritte su di lei: “Via da Bergamo perché ha discusso con Gasperini”. — «Falsissimo. Abbiamo avuto un rapporto normale e di stima, è uno dei più forti allenatori in circolazione. Sono andato via perché volevo più minutaggio e essere parte integrante di una squadra. A gennaio l’Atalanta era prima e avevo davanti Lookman, De Ketelaere, Retegui e quindi lo spazio era ridotto. Gasperini è formidabile, Runjaic ha una cultura del lavoro che me lo ricorda molto, sono focalizzati totalmente su questo».

“I compagni del Galatasaray lo vogliono a Istanbul”. — «Questo è vero, si era creato un bel legame con Torreira e Icardi. Ragazzi e giocatori spettacolari».

Non ho finito: “Zaniolo non si allena perché è andato da una persona, vicino Spezia, a farsi togliere il malocchio dopo i due infortuni”. Ride di gusto. — «Falsissimo, non credo a queste cose».

Restando in tema: “Lascia la casa di Totti, dove viveva in affitto, perché secondo lui portava sfortuna”. — «Cazzata. Enorme. Totti è un idolo, una leggenda, il simbolo di Roma».

“Non parla più con Gianluca Mancini, suo vecchio amico”. — «Altra bugia. Abbiamo un grande rapporto, magari c’è stata qualche scaramuccia in campo, ma siamo grandi amici».

“Zaniolo ha confidato agli amici di essersi pentito della sfrenata esultanza con l’Atalanta contro la Roma ”. — «È stata una reazione dovuta al momento che stavo attraversando: giocavo poco, quel gol per me era una liberazione, tornando indietro non esulterei più così. Chiedo scusa a chi si è sentito offeso».

E con i ragazzi della Roma Primavera si è scusato per quanto accaduto al Viola Park? — «Non è servito, è stato tutto ingigantito e le autorità hanno accertato quello che era successo».

(Corriere dello Sport)