Tudor: “Inter la più forte in Italia negli ultimi 5 anni: aver vinto è un bel segnale perché…”

"Brutto perché non si può godere questa vittoria per due giorni. Scherzi a parte, bisogna recuperare in fretta", dice Tudor
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Igor Tudor ha parlato così in vista del match di Champions contro il Dortmund:

"Bisogna cancellare Juve-Inter? Brutto perché non si può godere questa vittoria per due giorni. Scherzi a parte, bisogna recuperare in fretta. Due giorni sono pochissimi per tutti, anche per i tifosi perché si gioca subito. I giocatori devono essere bravi anche mangiando e dormendo bene, è un aspetto importante che cambia la vita. Anche mentalmente bisogna essere pronti, si gioca domani sera"

Tante cose buone ma tre gol subiti con l'Inter

"Non eravamo ai nostri livelli ma abbiamo vinto ed è un bel segnale. Abbiamo fatto meglio in passato, faremo meglio in futuro ma l'Inter è una squadra forte. La rosa dell'Inter è la più forte di tutte negli ultimi cinque anni. Siamo contenti che abbiamo vinto ma possiamo fare meglio"

Dortmund

"Squadra seria, organizzata, di grande livello. Sarà un match difficile, giochiamo in Champions, in casa, bisogna gustare l'atmosfera e provare a vincere. Conceicao lo valutiamo oggi, prenderemo una decisione domani mattina"

