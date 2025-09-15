Le parole del presidente del Senato che è anche un noto tifoso nerazzurro e si è espresso sulla sconfitta contro la Juve e il momento della squadra

15 settembre 2025

Il presidente del Senato e noto tifoso dell'Inter Ignazio La Russa ha detto la sua sulla sconfitta dei nerazzurri contro la Juve. Parlando a La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento ha sottolineato: «L'inizio stagione dell'Inter? Non sono queste tre partite che dobbiamo prendere in considerazione ma anche la coda del campionato scorso, con la squadra nerazzurra che ha perso un campionato per i troppi gol presi negli ultimi 15 minuti e la nuova Serie A è ricominciata sulla stessa linea, ma non darei colpe a Chivu e alla squadra».

«L'Inter si è rafforzata con giocatori di prospettiva che non erano neanche in campo. Quindi capisco l'obiettivo della società di puntare su giovani che possono essere rivenduti con un guadagno, ma questa scelta non paga nell'immediato, spero lo faccia in prospettiva. Serve coraggio, due-tre giovani vanno fatti giocare», ha aggiunto.

Infine una battuta sul titolo: «Lotta scudetto? Vedo il Napoli favorito, poi Milan e Juve alla pari e mi auguro anche l'Inter».

