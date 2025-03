Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, il presidente dell'Assoallenatori Renzo Ulivieri ha parlato così della corsa scudetto : "Napoli-Fiorentina in questo momento è difficile immaginare che tipo di gara sarà, perché le squadre hanno un rendimento altalenante e questo riguarda soprattutto i viola che giocano anche le coppe. La difesa a tre l'ha impostata per primo il Parma di Nevio Scala, poi io iniziai con il 3-4-3 e poi dopo un mese lo cominciò anche l'Udinese di Zaccheroni. Poi lo hanno ripreso in tanti, a partire da Mazzarri.

Il ritorno di Conte al 3-5-2? Bisogna fidarsi di Antonio, c'è una storia importante nel background del tecnico. Se ha fatto questa scelta l'avrà ponderata a lungo. Se è tornato a questo sistema di gioco avrà le sue ragioni e ci vuole un po' di tempo per assorbire tutti i meccanismi. Il finale di campionato, con diverse squadre in lizza per il titolo ma anche per evitare di retrocedere, sarà emozionante. Quando il campionato è incerto il divertimento è maggiore, però i tifosi battono le mani quando si gioca bene e si segnano in gol".