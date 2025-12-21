Umtiti: “Favorita per lo scudetto? L’Inter è davanti a tutti. Ecco perché”

L'ex giocatore Samuel Umtiti ha parlato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport e si è soffermato sulla sua carriera ma anche sul campionato italiano. «Mi godo la famiglia e mi tengo impegnato. Vivo a Parigi ma vado spesso a Barcellona, commento la Serie A per Dazn in Francia e studio da allenatore. Ho sofferto di solitudine, non volevo parlare con nessuno. Nel frattempo mi infortunavo e giocavo poco. Se non stai bene psicologicamente, il tuo corpo non performa al massimo e le prestazioni ne risentono. Bisogna aiutare i calciatori, che spesso si trovano catapultati in realtà gigantesche. Si deve avere il coraggio di dire che non si sta bene», ha detto.