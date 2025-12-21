L'ex giocatore Samuel Umtiti ha parlato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport e si è soffermato sulla sua carriera ma anche sul campionato italiano. «Mi godo la famiglia e mi tengo impegnato. Vivo a Parigi ma vado spesso a Barcellona, commento la Serie A per Dazn in Francia e studio da allenatore. Ho sofferto di solitudine, non volevo parlare con nessuno. Nel frattempo mi infortunavo e giocavo poco. Se non stai bene psicologicamente, il tuo corpo non performa al massimo e le prestazioni ne risentono. Bisogna aiutare i calciatori, che spesso si trovano catapultati in realtà gigantesche. Si deve avere il coraggio di dire che non si sta bene», ha detto.
Umtiti: "Favorita per lo scudetto? L'Inter è davanti a tutti. Ecco perché"
Umtiti: “Favorita per lo scudetto? L’Inter è davanti a tutti. Ecco perché”
Le parole dell'ex calciatore francese che oggi fa l'opinionista e studia da allenatore
E quando gli hanno chiesto un parere sulla lotta per il titolo ha risposto così: «Chi vedo come favorita per lo scudetto?». Guardo tante partite e vedo l’Inter davanti a tutti. Ha i calciatori più forti e uno stile definito. Sono curioso di vedere la Juventus, quando Spalletti riuscirà a dare la sua impronta, però anche Roma, Milan e Napoli possono dire la loro. Occhio anche al Como: Fabregas rischia tanto, ma va dritto per la sua strada. Adoro la sua determinazione».
(Fonte: GdS)
