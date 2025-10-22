Cruz a InterTV: “Fa piacere vedere questi ragazzi fare bene. Guardate Lautaro…”

Nerazzurri a punteggio pieno che trovano la terza vittoria a Bruxelles contro l'Union Saint Gilloise mentenendo ancora una volta la porta inviolata. Queste le parole di Julio Cruz raccolte nel post partita dai microfoni di InterTV: "Buon approccio da parte dell'avversario, queste partite sono sempre cosi, quando affronti una squadra che non conosci bene che vede arrivare l'Inter, loro provano a pressare dall'inizio e se fanno gol poi diventa tutto difficile. E' stato fondamentale non prendere gol e quando passi in vantaggio diventa tutto più facile. L'Inter ha giocatori di qualità e d'esperienza. Mi sorprende il risultato del Napoli, un risultato strano. Lautaro trova il gol del 2 a 0, una rete molto importante. Oggi mi è piaciuto tantissimo Dumfries, ha fatto molto bene, come tutti del resto. Pio ha sofferto tanto perchè i difensori erano forti però alla fine ha trovato la rete e tutto quello che sta vivendo è bellissimo. Fa piacere vedere questi ragazzi fare bene. Calhanoglu? Una sicurezza, una garanzia, tutte le partite diciamo le stesse cose perchè lui è una garanzia. Anche Frattesi ha fatto delle belle cose peccato per quel gol che ha fallito, ma tutti hanno giocato bene. Lautaro è importante per il gruppo per la società per i tifosi è una guida per la squadra, fa un lavoro incredibile che magari molti non vedono, ma segna salva gol è sempre nel gioco.