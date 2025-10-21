Dumfries: “Sappiamo l’importanza di questo periodo. Andiamo a Napoli per vincere”

Nerazzurri a punteggio pieno che trovano la terza vittoria a Bruxelles contro l'Union Saint Gilloise mentenendo ancora una volta la porta inviolata. Queste le parole di Dumfries raccolte nel post partita dai microfoni di InterTV: "Siamo forti sui corner, abbiamo giocatori fisici è una nostra qualità sono molto contento perchè è una vittoria importante. Tante partite ravvicinate? Sappiamo tutti l'importanza di questo periodo ma siamo sulla strada giusta e vogliamo sempre vincere. A Napoli? Una squadra forte sono i campioni d'Italia è una gara fondamentale per noi andiamo li per vincere"