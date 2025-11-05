Rafael Urazbakhtin, tecnico del Kairat Almaty, ha parlato ai microfoni di Prime Video verso la sfida contro l'Inter

Marco Astori Redattore 5 novembre 2025 (modifica il 5 novembre 2025 | 12:46)

Rafael Urazbakhtin, tecnico del Kairat Almaty, ha parlato ai microfoni di Prime Video verso la sfida contro l'Inter: "Per me è un'occasione molto speciale: otto anni fa ero qui in questo stadio da spettatore, ho portato i miei bambini alla finale Real-Atletico. Si può immaginare cosa possa significare per me, ero proprio lì al primo anello rosso con la mia famiglia: non avrei mai immaginato che mi sarei trovato dall'altra parte della barricata in un'occasione così speciale in questo stadio fantastico.

Giochiamo contro un top club come l'Inter, non devo commentarlo io: siamo consapevoli del livello dei giocatori che saranno in campo domani. Noi siamo qui per giocarcela e per dimostrare che possiamo dire qualcosa in questa competizione: dobbiamo essere organizzati e non avere paura.

Tatticamente l'Inter è molto difficile da affrontare, è da anni che gioca così: ci sono nuovi elementi tattici che da quando è subentrato Chivu che abbiamo visto quando abbiamo osservato la squadra. Sono una squadra assolutamente esperta con giocatori di livello assoluto: è una sorta di esame che tenteremo di superare in tutti i modi".