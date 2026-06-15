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fcinter1908 news interviste Ursino: “Al nostro calcio servono riforme, bisogna imporre l’utilizzo di italiani”

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Ursino: “Al nostro calcio servono riforme, bisogna imporre l’utilizzo di italiani”

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Intervistato da TMW, Beppe Ursino, ex ds del Crotone, ha fatto alcune considerazioni sul momento del calcio italiano, assente ai Mondiali
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Intervistato da TMW, Beppe Ursino, ex ds del Crotone, ha fatto alcune considerazioni sul momento del calcio italiano, assente ai Mondiali appena iniziati in Messico, USA e Canada:

Ursino: “Al nostro calcio servono riforme, bisogna imporre l’utilizzo di italiani”- immagine 2
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"Il Mondiale? All'inizio vista l'assenza dell'Italia non riuscivo a vederlo, non avevo voglia. Adesso invece, piano piano, sì".

Il nostro calcio come può tornare competitivo?

—  

"Servono le riforme. E poi bisogna puntare sui giovani".

Che riforme?

—  

"Imporrei l'utilizzo di almeno cinque-sei calciatori italiani. Come sta facendo la Spagna per valorizzare gli spagnoli. Non si possono vedere squadre composte solo da calciatori stranieri. Diciamo di puntare sui giovani, ma bisogna farli giocare".

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Mercato: come sarà questa sessione?

—  

"Sembra un mercato vivace. Le big iniziano già a muoversi. Sarà un bel mercato. Mi aspetto molto dal Milan che è strano vedere ancora senza una guida tecnica".

(Fonte: TMW)

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