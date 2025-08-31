FC Inter 1908
Vagnati: “Dobbiamo dimenticare il KO con l’Inter. Asllani? Avevamo bisogno di…”

"Sono cose che non devono accadere ma che purtroppo nel calcio possono succedere", dice Vagnati sul 5-0 di San Siro
Il Torino cerca il riscatto all'Olimpico Grande Torino contro la Fiorentina dopo il pesante KO di San Siro contro l'Inter all'esordio.

Davide Vagnati, responsabile dell'area tecnica del Torino, ha parlato così a Sky Sport prima del match contro i toscani:

"Dobbiamo dimenticare San Siro, sono cose che non devono accadere ma che purtroppo nel calcio possono succedere. Dobbiamo andare avanti, il calcio è bello perché ti dà subito l'opportunità di una rivincita"

Asllani subito titolare?

"Avevamo bisogno di un giocatore di quelle caratteristiche, ha quelle qualità che ci mancavano e cercavamo"

