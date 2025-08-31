"Sono cose che non devono accadere ma che purtroppo nel calcio possono succedere", dice Vagnati sul 5-0 di San Siro

Davide Vagnati , responsabile dell'area tecnica del Torino, ha parlato così a Sky Sport prima del match contro i toscani:

"Dobbiamo dimenticare San Siro, sono cose che non devono accadere ma che purtroppo nel calcio possono succedere. Dobbiamo andare avanti, il calcio è bello perché ti dà subito l'opportunità di una rivincita"