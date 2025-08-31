Il Torino cerca il riscatto all'Olimpico Grande Torino contro la Fiorentina dopo il pesante KO di San Siro contro l'Inter all'esordio.
Vagnati: “Dobbiamo dimenticare il KO con l’Inter. Asllani? Avevamo bisogno di…”
"Sono cose che non devono accadere ma che purtroppo nel calcio possono succedere", dice Vagnati sul 5-0 di San Siro
Davide Vagnati, responsabile dell'area tecnica del Torino, ha parlato così a Sky Sport prima del match contro i toscani:
"Dobbiamo dimenticare San Siro, sono cose che non devono accadere ma che purtroppo nel calcio possono succedere. Dobbiamo andare avanti, il calcio è bello perché ti dà subito l'opportunità di una rivincita"
Asllani subito titolare?
"Avevamo bisogno di un giocatore di quelle caratteristiche, ha quelle qualità che ci mancavano e cercavamo"
