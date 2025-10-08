Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonello Valentini, ex dirigente FIGC, ha parlato dei prossimi impegni della Nazionale, con focus anche sul blocco Inter. Ecco le sue parole:
Valentini: “Blocco Inter nell’Italia? Spero che Barella possa esprimersi ai suoi livelli”
Che sensazioni hai riguardo i prossimi impegni della Nazionale?—
"Ci vorrà molta concretezza. Abbiamo queste quattro gare che dobbiamo vincere, punto. Se non lo faremo non avremo neanche la certezza di arrivare ai play-off. Dubito invece che la Norvegia possa incappare in qualche scivolone, posto che anche se dovessimo arrivare a pari punti i norvegesi avrebbero comunque una differenza reti nettamente superiore. Intanto bisogna fare questi dodici punti e poi concentrarci sui play-off. Ricordo inoltre che gli spareggi non sono più come un tempo, ma bensì bisogna affrontare due avversarie in partita secca in semifinale e finale".
Ti aspetti che il blocco Inter possa tornare decisivo?—
"Spero in particolare che Barella possa esprimersi ai livelli con cui si esprime con l'Inter, perché spesso non è andata così. Comunque ribadisco che qui ci sono quattro partite da vincere, quindi non c'è altro da fare che remare tutti insieme".
(Fonte: TMW Radio)
