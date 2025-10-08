FC Inter 1908
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonello Valentini, ex dirigente FIGC, ha parlato dei prossimi impegni della Nazionale
Marco Macca
Marco Macca 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonello Valentini, ex dirigente FIGC, ha parlato dei prossimi impegni della Nazionale, con focus anche sul blocco Inter. Ecco le sue parole:

Che sensazioni hai riguardo i prossimi impegni della Nazionale?

"Ci vorrà molta concretezza. Abbiamo queste quattro gare che dobbiamo vincere, punto. Se non lo faremo non avremo neanche la certezza di arrivare ai play-off. Dubito invece che la Norvegia possa incappare in qualche scivolone, posto che anche se dovessimo arrivare a pari punti i norvegesi avrebbero comunque una differenza reti nettamente superiore. Intanto bisogna fare questi dodici punti e poi concentrarci sui play-off. Ricordo inoltre che gli spareggi non sono più come un tempo, ma bensì bisogna affrontare due avversarie in partita secca in semifinale e finale".

Ti aspetti che il blocco Inter possa tornare decisivo?

"Spero in particolare che Barella possa esprimersi ai livelli con cui si esprime con l'Inter, perché spesso non è andata così. Comunque ribadisco che qui ci sono quattro partite da vincere, quindi non c'è altro da fare che remare tutti insieme".

(Fonte: TMW Radio)

