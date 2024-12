Tornato in questi giorni in Italia per celebrare i 125 anni del Milan, Marco Van Basten ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Se hai giocato qui a Milano, con la maglia del Milan, è difficile non sentire il feeling con la città, con lo stadio, con i tifosi e con la storia di questo grande club. Per me i colori rossoneri, il pubblico e la società resteranno sempre qualcosa di speciale. Anche se vivo in Olanda, quando gioca la prima cosa che controllo è il risultato del Milan".