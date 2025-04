Intervenuto ai microfoni di TMW, Franco Vanni , giornalista di Repubblica, ha parlato così verso Bayern-Inter di questa sera: “Mi aspetto una reazione, Inzaghi ha fatto di tutto per provocarla. Nel senso che ho sentito un Inzaghi molto incendiario, molto più polemico rispetto al solito: sta cercando di svegliare un po' i suoi con con iniziative alla Mourinho”.

“È il rumore dei nemici, il nemico invisibile contro cui tutti gli allenatori si agitano quando capiscono che devono dare un po' la scossa alla loro squadra. Parla contro un teorico ambiente ostile che serve in realtà a compattare la sua squadra e darle più vigore”.

“Al cento per cento, non mi stupisce il fatto che se devi giocare in Champions contro il Bayern Monaco tu faccia il Mou