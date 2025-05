"Sicuramente è stata una stagione di alti e bassi per tutto quello che ci è successo. Siamo partiti forte, poi quando abbiamo perso Zapata abbiamo perso certezze degli anni precedenti. Abbiamo fatto fatica a ritrovare sicurezza nell'andare in gol. Cambiando modulo abbiamo alzato il baricentro, non si poteva continuare con quello che abbiamo programmato all'inizio, e i risultati si sono visti. Abbiamo avuto un periodo lungo che ci ha portato a non lottare per qualcosa in più. Dev'essere un anno dal quale ripartire, dobiamo migliorare per essere più competitivi".