Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato così in vista della sfida contro l'Inter di domenica sera: "Giocare dopo due giorni un passaggio del turno su un campo che non ti permetteva palleggio ma tanto dispendio di energia non era semplice: stiamo lavorando bene, si è visto anche stasera.
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fcinter1908 news interviste Vanoli: “Inter? Squadra fortissima che è pure fuori dalle coppe e quindi…”
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Vanoli: “Inter? Squadra fortissima che è pure fuori dalle coppe e quindi…”
Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato così in vista della sfida contro l'Inter di domenica
Adesso dobbiamo essere bravissimi a recuperare perché incontriamo una squadra fortissima che per di più è anche fuori dalle coppe e quindi ha avuto la settimana per prepararsi. Ma è una partita che darà stimoli importanti".
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