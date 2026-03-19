FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Vanoli: “Inter? Squadra fortissima che è pure fuori dalle coppe e quindi…”

news

Vanoli: “Inter? Squadra fortissima che è pure fuori dalle coppe e quindi…”

Vanoli: “Inter? Squadra fortissima che è pure fuori dalle coppe e quindi…” - immagine 1
Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato così in vista della sfida contro l'Inter di domenica
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato così in vista della sfida contro l'Inter di domenica sera: "Giocare dopo due giorni un passaggio del turno su un campo che non ti permetteva palleggio ma tanto dispendio di energia non era semplice: stiamo lavorando bene, si è visto anche stasera.

Vanoli: “Inter? Squadra fortissima che è pure fuori dalle coppe e quindi…”- immagine 2
Getty

Adesso dobbiamo essere bravissimi a recuperare perché incontriamo una squadra fortissima che per di più è anche fuori dalle coppe e quindi ha avuto la settimana per prepararsi. Ma è una partita che darà stimoli importanti".

Leggi anche
Donadoni (all. Spezia) promuove colpo Inter: “Massolin? Non servono scienziati per capire che…”
Bonny: “Ero della Juve, saltò alle visite. La ferita, i 30 punti, la...

© RIPRODUZIONE RISERVATA