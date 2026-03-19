Paolo Vanoli , tecnico della Fiorentina, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato così in vista della sfida contro l'Inter di domenica sera: "Giocare dopo due giorni un passaggio del turno su un campo che non ti permetteva palleggio ma tanto dispendio di energia non era semplice: stiamo lavorando bene, si è visto anche stasera.

Adesso dobbiamo essere bravissimi a recuperare perché incontriamo una squadra fortissima che per di più è anche fuori dalle coppe e quindi ha avuto la settimana per prepararsi. Ma è una partita che darà stimoli importanti".