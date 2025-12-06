Intervistato dal Corriere della Sera, il giornalista Carlo Vanzini, volto da anni della Formula 1, ha confessato di avere una malattia

Intervistato dal Corriere della Sera, il giornalista Carlo Vanzini, volto da anni della Formula 1, ha confessato di avere una malattia. Vanzini ha raccontato di aver notato molti commenti sul suo cambio di aspetto sui social. Ma è stato suo figlio a convincerlo a parlarne apertamente: CONTINUA A LEGGERE