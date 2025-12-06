FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Zielinski: “Ho sempre voluto diventare un calciatore completo. Ecco cosa ruberei a Mkhitaryan”

news

Zielinski: “Ho sempre voluto diventare un calciatore completo. Ecco cosa ruberei a Mkhitaryan”

Zielinski: “Ho sempre voluto diventare un calciatore completo. Ecco cosa ruberei a Mkhitaryan” - immagine 1
Protagonista dell'intervista del matchday programme, il centrocampista dell'Inter Zielinski ha parlato delle sue qualità e non solo
Andrea Della Sala Redattore 

Protagonista dell'intervista del matchday programme, il centrocampista dell'Inter Zielinski ha parlato delle sue qualità e non solo

Come ti descriveresti in cinque parole?

"Calmo, positivo, lavoratore, ambizioso e altruista".

Di cosa vai più fiero oggi e cosa hai coltivato di più nella tua carriera?

"La tecnica è una cosa su cui ho sempre lavorato molto. Fin bambino ho allenato entrambi i piedi perché volevo diventare un giocatore completo, questa è sempre stata la mia filosofia".

Zielinski: “Ho sempre voluto diventare un calciatore completo. Ecco cosa ruberei a Mkhitaryan”- immagine 2
Getty Images

Quale qualità prenderesti da uno dei compagni?

"Dovrei prenderne diverse, ma dico l'intelligenza calcistica di Mkhitaryan".

L'insegnamento più importante che hai ricevuto?

"È quello di non mollare mai: è un insegnamento fondamentale che si impara solo con il tempo e l'esperienza".

Leggi anche
Veron: “Inter più verticale con Chivu. Lautaro leader, micidiale. Paz? Può diventare...
Tebas: “La Serie A sta perdendo il treno, vi spiego il motivo. Superlega? Non è una cosa...

© RIPRODUZIONE RISERVATA