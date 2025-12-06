Protagonista dell'intervista del matchday programme, il centrocampista dell'Inter Zielinski ha parlato delle sue qualità e non solo
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Zielinski: “Ho sempre voluto diventare un calciatore completo. Ecco cosa ruberei a Mkhitaryan”
news
Zielinski: “Ho sempre voluto diventare un calciatore completo. Ecco cosa ruberei a Mkhitaryan”
Protagonista dell'intervista del matchday programme, il centrocampista dell'Inter Zielinski ha parlato delle sue qualità e non solo
Come ti descriveresti in cinque parole?
"Calmo, positivo, lavoratore, ambizioso e altruista".
Di cosa vai più fiero oggi e cosa hai coltivato di più nella tua carriera?
"La tecnica è una cosa su cui ho sempre lavorato molto. Fin bambino ho allenato entrambi i piedi perché volevo diventare un giocatore completo, questa è sempre stata la mia filosofia".
Quale qualità prenderesti da uno dei compagni?
"Dovrei prenderne diverse, ma dico l'intelligenza calcistica di Mkhitaryan".
L'insegnamento più importante che hai ricevuto?
"È quello di non mollare mai: è un insegnamento fondamentale che si impara solo con il tempo e l'esperienza".
© RIPRODUZIONE RISERVATA