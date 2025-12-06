Protagonista dell'intervista del matchday programme, il centrocampista dell'Inter Zielinski ha parlato delle sue qualità e non solo

Di cosa vai più fiero oggi e cosa hai coltivato di più nella tua carriera?

"La tecnica è una cosa su cui ho sempre lavorato molto. Fin bambino ho allenato entrambi i piedi perché volevo diventare un giocatore completo, questa è sempre stata la mia filosofia".