Il tecnico nerazzurro commenta così il pareggio per 2-2 in amichevole contro il Trento: "Grande impegno e intensità"

Stefano Vecchi, tecnico dell'Inter U23, ha parlato ai microfoni di Fcinter1908 al termine dell'amichevole pareggiata per 2-2 contro il Trento, prima, storica uscita della neonata formazione nerazzurra: "La partita è stata giocata con grande impegno e intensità, con l'atteggiamento giusto. Giocare in questo modo ti porta a migliorare e a crescere, ed è quello che dobbiamo fare e che abbiamo bisogno di fare. Il risultato è relativo, ma anche il fatto che fino al 95' abbiamo cercato il pareggio è un segnale importante, di carattere. Anche se sono ragazzi giovani hanno dimostrato di non voler perdere la partita e di raggiungere il risultato comunque".