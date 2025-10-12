"Secondo me ci sono venti-venticinque giocatori su cui si può costruire una grande Nazionale. Donnarumma, Bastoni, Barella e Tonali sono top"

"Secondo me ci sono venti-venticinque giocatori su cui si può costruire una grande Nazionale. Donnarumma, Bastoni, Barella e Tonali sono dei top.

Barella ha determinate caratteristiche e può anche anche davanti alla difesa, poi ora c'è Pio Esposito che è veramente impressionante. Ti dà la convinzione che prima o poi avremo un padrone dell'area di rigore, ieri sera ha fatto un gol pazzesco per coordinazione e per come ha tirato la palla. Forse assomiglia a Bobo Vieri, ti ripulisce ogni pallone che gli arriva addosso. L'anno scorso l'ho seguito più volte a La Spezia ed è veramente forte".