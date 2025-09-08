Giampiero Ventura, ex ct della Nazionale, ai microfoni di Radio Rai ha commentato la scelta di Gattuso di convocare Pio Esposito dopo una sola presenza in Serie A: "Io sono contento che Pio Esposito abbia una presenza in Serie A ed è convocato. C'è la speranza, ma c'è anche il rischio che per fare tutto in fretta si bruci.

Ha bisogno di giocare, è bello averlo convocato ma devi dargli la possibilità di poter giocare. Basta pensare a Camarda che era un astro nascente e ora è a Lecce per trovare un minimo di spazio. È il sistema che deve mettere in condizione la Nazionale di poter fare delle scelte e di avere continuità. In certi momenti abbiamo avuto molta meno qualità di quella che avevamo nel Mondiale 2006".