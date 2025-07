"Penso che sia un momento storico per il Napoli, può aprire un ciclo come non è capitato dopo Spalletti", dice Ventura

Matteo Pifferi Redattore 12 luglio 2025 (modifica il 12 luglio 2025 | 22:32)

Giampiero Ventura è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live a Radio Marte per parlare anche del prossimo campionato:

"Il mercato del Napoli è appena iniziato ma la traccia è molto interessante. La difesa è stata un punto di forza e l’attacco secondo me andrebbe rinforzato, come già sta accadendo. Noto la voglia di fare qualcosa di importante. Penso che sia un momento storico per il Napoli, può aprire un ciclo come non è capitato dopo lo scudetto vinto con Spalletti per le ragioni che conosciamo"

"Dico questo perchè l’Inter secondo me è in una crisi di identità, il Milan si deve ricostruire, Roma e Lazio sono due punti interrogativi. Il Napoli ha dalla sua la continuità tecnica e il club, con convinzione, sta supportando le idee e i desideri di Conte. Questi sono segnali estremamente forti. Tra Ndoye, Chiesa, Zaccagni e Lookman prenderei quest’ultimo, perché ha dimostrato di essere diventato un giocatore assolutamente determinante. Ovviamente non so se sia acquistabile. Chiesa è un punto interrogativo perché stiamo parlando comunque di un giocatore che ha potenzialità enormi, ma ha giocato 25 minuti in tutta la stagione"

"Ndoye si è ritagliato uno spazio importantissimo quest’anno perché è stato uno dei giocatori più importanti che ha avuto il Bologna. In ogni caso si tratta di calciatori di alto profilo che mi fanno anche capire che Conte ripartirà dal 4-3-3. Credo poi che serva un altro bomber da affiancare a Lukaku, dovendo partecipare a molte competizioni. Lucca ha fatto il primo anno di Serie A, mi sembra che il livello del Napoli sia talmente alto che forse è troppo per lui, ma questa è solo una mia sensazione. Non dimenticherei che il Napoli ha pur sempre anche Raspadori, che alla fine risulta sempre determinante. Ma chi meglio di Conte potrà decidere la cosa giusta?”.