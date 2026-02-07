Il rigore che hanno assegnato al Napoli all'ultimo minuto è per un fallo su di lui. Antonio Vergara su DAZN ha commentato la vittoria del Napolia Marassi contro il Genoa di Daniele De Rossi: «Ero sicuro fosse rigore? Sì sicurisssimo, ho sentito toccarmi e ho detto 'ah che gioia'. Era importante vincere e vincere al 95esimo con un uomo in meno vale doppio».