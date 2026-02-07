FC Inter 1908
Genoa-Napoli, Vergara: “Sicurissimo del rigore, ho sentito toccarmi e ho detto ‘ah che gioia’…”

Le parole del giovane giocatore azzurro dopo la vittoria in extremis a Marassi
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Il rigore che hanno assegnato al Napoli all'ultimo minuto è per un fallo su di lui. Antonio Vergara su DAZN ha commentato la vittoria del Napolia Marassi contro il Genoa di Daniele De Rossi: «Ero sicuro fosse rigore? Sì sicurisssimo, ho sentito toccarmi e ho detto 'ah che gioia'. Era importante vincere e vincere al 95esimo con un uomo in meno vale doppio».

«Che risposta abbiamo dato al campionato? Non molliamo di un mm, siamo un gruppo fantastico, si vede in ogni momento. I periodi no ci sono per tutti ma conta riprendersi e farlo tutti assieme», ha aggiunto il giovane calciatore azzurro dopo la partita.

«Se spero nella Nazionale? Sì, tantissimo. Non ho giocato come volevo, ma l'importante è che il Napoli vinca. Se il Napoli vince sono felice», ha aggiunto.

(Fonte: DAZN)

