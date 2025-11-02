Ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio di Verona-Inter, Rafik Belghali, difensore gialloblù, ha parlato così

"Abbiamo già dimostrato di poter fare bene contro le grandi squadre. Sappiamo che sarà un match duro contro l'Inter, ma il mister ha preparato delle cose per noi".