Verona, Belghali: "Sappiamo di poter far male all'Inter, il mister ha preparato…"

Ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio di Verona-Inter, Rafik Belghali, difensore gialloblù, ha parlato così
Ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio di Verona-Inter, Rafik Belghali, difensore gialloblù, ha parlato così:

"Abbiamo già dimostrato di poter fare bene contro le grandi squadre. Sappiamo che sarà un match duro contro l'Inter, ma il mister ha preparato delle cose per noi".

(Fonte: DAZN)

