fcinter1908 news interviste Vieira: “Carboni crack? Ha le qualità, ma serve di più per fare carriera. Qua può giocare”
Intervistato da Sportmediaset, il tecnico del Genoa Vieira ha parlato dell'ex giocatore dell'Inter Valentin Carboni
"Può diventare un crack? Abbiamo giocatori nuovi, di qualità, che si mettono a disposizione. Più i giocatori che avevamo che stanno facendo vedere il loro valore. Carboni è un giovane che non ha giocato tantissimo, ma ha le qualità. Abbiamo l'esperienza per capire che serve più della qualità per fare carriera. Qua questi giocatori possono venire e avere fiducia, hanno opportunità di giocare, a quest'età è importante".
