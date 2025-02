Vieira: “Inter? Loro qualità era troppo per noi oggi. Ma il sacrificio meritava un punto”

L'allenatore del Genoa Patrick Vieira ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro l'Inter . Ecco le sue parole: "Chivu? Sono molto contento per lui, non l'ho ancora sentito. Eravamo pronti a soffrire: sono molto felice di come l'abbiamo gestita, abbiamo fatto vedere personalità e una bella organizzazione. Abbiamo fatto una bella partita di squadra. Abbiamo preso gol, la qualità dell'Inter era troppo per noi oggi; ma sono molto contento. Mi spiace per i giocatori, il sacrificio che abbiamo messo meritava un punto.

E' sempre più facile coi giocatori forti, io sono felice di lavorare con questo gruppo: vogliono andare avanti e fare punti, la società merita di stare in Serie A. Siamo tutti sulla stessa strada, è un obiettivo importantissimo per tutti: stiamo facendo di tutto per rimanerci, è una cosa che mi fa molto piacere. C'è sempre la voglia di fare più gol e avere possesso, oggi era molto difficile: se noi non facciamo il nostro gioco, dobbiamo essere concentrati. L'abbiamo fatto, abbiamo sofferto ma io ho visto una squadra unita che si è sacrificata: è una cosa che porta la squadra in avanti. Non si gioca tutte le volte con l'Inter, siamo sulla strada giusta per l'obiettivo salvezza".