"Io volevo rimanere in Serie A e c'era l'Inter di Mancini. Una squadra di personalità, nel bene e nel male. Ogni allenamento era una battaglia perché volevo far vedere che ero più forte e volevo giocare. Questa competitività ha portato la squadra a un altro livello. Sul piano del carattere questa era una squadra fortissima".

"No, era una decisione giusta per me. Mourinho era l'allenatore, avevo infortuni, non giocavo tanto e c'era il Mondiale ed era la mia ultima sfida con la Nazionale. Per poterci andare dovevo giocare di più. Rimanere all'Inter era difficile, le prime scelte erano Stankovic, Cambiasso e Motta. Era normale, ho preferito andare via, per come sono io non posso accettare di rimanere e non andare in Nazionale. Per questo sono andato al City ma non ho giocato bene e non sono andato al Mondiale, ma era una scelta giusta. Per come sono non posso dire ok rimango all'Inter e vediamo se la Nazionale mi chiama, io dovevo lottare fino all'ultimo. Era la scelta che mi faceva dormire bene la notte".