Prima di dirottare su Chivu, anche il profilo di Vieira è stato valutato dall'Inter. Il tecnico del Genoa, però, glissa a Sky Sport

Matteo Pifferi Redattore 16 luglio 2025 (modifica il 16 luglio 2025 | 12:37)

Prima di dirottare definitivamente su Chivu dopo aver tentato l'assalto a Fabregas, l'Inter aveva valutato anche il profilo di Vieira per la panchina dopo l'addio di Simone Inzaghi. L'attuale tecnico del Genoa ha parlato ai microfoni di Sky Sport pur non sbottonandosi né sui contatti con l'Inter né su Carboni, prossimo a diventare un nuovo giocatore del Genoa:

"Se ci sono stati contatti con l'Inter e perché ho scelto di rimanere al Genoa? I giocatori che vengono in questi anni in prestito al Genoa hanno fatto bene. Abbiamo una società che fa tanto per i giocatori, li fa crescere e Genova è un posto bello da vedere", glissa Vieira.

"Marotta lo sa", replica il giornalista di Sky, alludendo all'esperienza alla Samp di Marotta. "Sì lo sa, Miretti e altri giocatori si sono divertiti, c'è un gruppo di giocatori di alto livello, si sente bene e c'è l'atmosfera giusta per loro. Se ho sentito Marotta? Non l'ho sentito, non l'ho mai sentito", risponde poi Vieira che non si sbilancia neanche su Carboni:

"Come è stato l'impatto dei nuovi e cosa si aspetta da Carboni? I nuovi sono giocatori di qualità, sono importanti per noi, vogliamo essere ambiziosi anche se sarà complicato rimanere in Serie A. Vogliamo migliorare sotto l'aspetto del gioco e della classifica, c'è tanto lavoro da fare"